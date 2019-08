Sandy e Junior anunciam show extra no Rio e apresentações nos EUA e Portugal

A febre dos fãs com a volta da dupla foi tão grande que um deles até chegou a ser demitido do trabalho por correr atrás dos cantores. Lucas Diniz faltou no trabalho, no Rio de Janeiro, para acompanhar as gravações do programa Altas Horas, com participação dos irmãos, em São Paulo.

Em entrevista ao jornal Extra, o estudante de jornalismo de 29 anos explicou como foi descoberto: "Alguns colegas de trabalho me viram no programa e comentaram no grupo do Whatsapp da empresa, meu chefe ligou os pontos e o pior aconteceu. Fui demitido". Se valeu a pena? Lucas disse: "Essa pergunta é polêmica. Mas valeu muito".

Segundo Lucas, ele teria mentido para o chefe para faltar no trabalho e tentou se disfarçar na plateia, todo de preto. Porém, sua emoção chamou a atenção de Serginho Groisman, o apresentador do programa, e acabou sendo filmado.