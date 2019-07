Dani Calabresa exibe celulite em foto: "Não quero mais condenar meu corpo"

View this post on Instagram

Oi corpo normal ☺️❤️✨☀️🎉 hj meu amigo @ricabenozzati postou uma foto da nossa viagem, que foi tão feliz e divertida, e na foto, minhas celulites não apareceram. Pensei: eba! Que saudades dessa viagem, vou postar tb. Quando eu fui procurar essa foto, eu vi q em umas 5 fotos minhas celulites não apareceram, e em outras 7 elas tão aí, dando oi pro sol ahaha Escolhi postar essa❤️ Porque se eu visse aqui no Instagram, mais corpos parecidos com o meu, ficaria mais fácil me amar🙏❤️ Vejo tanta barriga reta e bunda em pé (nada contra, aliás se for em mulheres que admiro e acho bonitas, tasco E͎moji aplaudindo e cobiçando ahaha😜🍑👏🏻) , mas eu ACHO, que se a gente postasse mais barrigas redondas, bundas furadas, celulite AND VARIZES rs sim eu tenho😅🙋🏼‍♀️ podemos nos ajudar a mudar esse pensamento de “esse corpo é certo e lindo e esse é errado e feio”. MUITASSS vezes já tive medo de ir pra praia aqui no RJ e ser covardemente “flagrada” por um fotógrafo escondido atrás da moita, que iria me magoar e humilhar soltando uma nota: Dani Calabresa exibe gordura e celulites. Ao invés de escrever uma msg normal como : Curte lindo dia de sol na praia. ☺️☀️ CARALHOOO rs que desserviço né?!!!rs Tá difícil ter saúde mental com tanta encheção de saco... então, por aqui, no meu Instagram, sigo sendo normal ❤️ Posto foto sem celulite qdo me fizer feliz lembrar de um momento divertido de alguma viagem, mas tb quero conseguir me empolgar a postar fotos normais👍 não quero mais condenar meu corpo me achando errada etc. AMOOOOO comer fritura e chocolate. Nao tenho rotina de exercícios mas gostaria de ter pq sempre me cobram que preciso melhorar a postura, melhorar alongamento, evitar dor nas costas, joelho e o caralho rs mas enfimmm rs Sigo buscando minha melhor versão, por fora mas por dentro tb! Quero ter mais amor proprio. Espero que as notas que essa foto vai gerar, encorajem MUITAS MULHERES a se sentirem melhor com seus furinho tb rs👍👍👍👍❤️💖✨🙋🏼‍♀️ que a gente se esconda menos nas porra das canga e toalhas ahah beijo meu e das minhas celulitchysssss