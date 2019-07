Taylor Swift receberá o primeiro Icon Award do Teen Choice Awards 2019

A musa começou a sua carreira musical há uma década e deve lançar o sétimo álbum de estúdio, Lover, no dia 23 de agosto. Além disso, ela já liberou três músicas neste ano: Me!, You Need to Calm Down e The Archer.

As duas últimas, aliás, indicadas ao Teen Choice Awards deste ano. Além do Icon Award, Taylor recebeu sete nomeações. Diva!

Além da cantora, os Jonas Brothers também serão homenageados com o Prêmio de Banda da Década, do qual celebra a evolução do grupo nos últimos 10 anos.

O Teen Choice Awards 2019 vai ao ar em Hermosa Beach, na Califórnia, no dia 11 de agosto. Mal podemos esperar!