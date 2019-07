Fã de Sandy e Junior é demitido após ser flagrado na plateia do Altas Horas

View this post on Instagram

Quando o presidente do Fã-clube informou das vagas do altas horas e o conceito de ter na plateia somente fãs fieis de Sandy e Junior, mas sem confirmar a presença dos mesmos, minha intuição que sempre falha, disse "Lucas, manda seu nome", e mandei, nome completo seguido do meu RG. No final daquele dia o presidente do fã -clube confirmou minha vaga, mas acontece que eu moro no Rio de Janeiro, e a gravação aconteceria em São Paulo, numa terça-feira, pra que esse sonho pudesse se realizar, eu precisei bolar um plano para o meu chefe, na verdade, não imaginei que ele fosse descobrir, mas na edição final do programa eu me destaquei muito, lembro de ter ido todo de preto, pra ficar bem quietinho e camuflado na plateia, pra não perder aquela oportunidade de vê-los (Juntos) tão pertinho, mas teve um momento que o @serginhogroisman chegou perto de mim, apontou e disse "você está ganhando o choromêtro" e eu realmente estava muito emocionado, mas eu não era o único, o estúdio transbordava amor, porém com esse destaque todo, alguns colegas de trabalho me viram no programa e comentaram no grupo do whatsapp da empresa, meu chefe ligou os pontos e o pior aconteceu. FUI DEMITIDO! Ele já tinha ficado decepcionado comigo, porque comprei o ingresso para o show no meio do expediente, eu fiquei tão eufórico, que gritei no meio do escritório, "CONSEGUI!" No início ele riu, mas depois disse: - "não acredito que comprou ingresso de Sandy e Junior no meio do expediente" E desde então nossa relação havia se enfraquecido. Foram meses tensos. Mas quando se trata de sonhos a gente corre atrás, né? Não consigo imaginar minha história sem eles, até hoje tento levar eles comigo de alguma forma, meu caderno da faculdade é com eles na capa que comprei pela internet de uma coleção antiga e rara, a capa do meu celular comprei na loja oficial da Sandy, tenho várias playlist no spotify com as músicas da dupla. Esse é um pedaço da minha história e tenho muito orgulho de pertencer a uma geração que tem Sandy & Junior como ídolos. 💜 #NossaHistóriaSJRJ #NossaHistóriaSJBH #nossahistóriaSJCuritiba