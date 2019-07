Sam Smith dança em clipe de How Do You Sleep?

Sam Smith, que curtiu bar com amigos em São Paulo, acaba de se jogar na coreografia no clipe de How Do You Sleep?. Nesta sexta-feira, 19, Sam divulgou o vídeo que conta com um time de dançarinos!

Diferente de tudo o que já fez, o cantor inicialmente surge tímido sentado em uma cadeira, mas logo se solta e ganha a companhia de boys sem camisa.

"Meu coração está batendo tão rápido. Estou tão orgulhoso desse vídeo. Obrigado a todos os lindos seres humanos em minha volta que me ajudaram a sair da minha concha no último ano", escreveu Sam no Instagram.