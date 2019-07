Bruna Marquezine se revolta após ser chamada de subcelebridade

Bruna Marquezine não leva desaforo pra casa! Depois de responder aos rumores sobre estar em um app de paquera para ricos, Bruna agora rebateu às críticas de um internauta que a chamou de "subcelebridade".

Para quem não sabe, a atriz, que foi vista com Younes Bendjima, ex de Kourtney Kardashian, está no filme Vou Nadar até Você, do qual interpreta uma fotógrafa que nada de Santos a Ubatuba, no litoral de São Paulo, em busca do pai.

O longa integra as obras do Festival de Cinema de Gramado deste ano e foi por esse motivo que o usuário criticou a estrela. Ele alegou que Bruna não estava promovendo o evento do qual estava participando no momento.

Além disso, ele disse que não era desnecessário a cobrança e ainda a comparou com Marina Ruy Barbosa e Isabelle Drummond.