Morre blogueira que se casou sozinha após noivo deixá-la na véspera

"Eu recebi a notícia quando estava dirigindo, tive uma crise no volante, larguei meu carro e me atirei numa via expressa, mas papai do céu é bom e me salvou mais uma vez. Poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando, então hoje caso comigo mesmo em nome da minha vida nova. Me desejem sorte. Amo vocês".

Após a notícia de que iria se casar sozinha, a blogueira recebeu muitas críticas e alguns até a acusaram de estar criando uma fanfic.

Nessa segunda-feira, 15, Alinne se pronunciou no Stories: "Não tô nem aí para vocês, haters. Eu vou continuar sendo eu, só posso ser o que posso ser. Pode me chamar de marketeira, biscoiteira, legalzão fazer um marketing sobre uma noiva que abandonada no altar, incrível, desejo isso para todo mundo que está falando isso".

"É a última vez que falo sobre essa palhaçada de eu estar querendo me promover, sobre um dos piores momentos da minha vida. Ridículos", desabafou ela.

Nas redes sociais, Alinne falava com os seguidores sobre sua batalha contra a depressão e ansiedade.