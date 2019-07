Hilary Duff reflete sobre como foi ser mãe aos 24 anos

Em 2012, ela deu às boas-vindas ao seu filho que agora tem 7 anos, Luca Comrie, com o seu ex-marido Mike Comrie. "Eu me senti bem isolada no começo porque nenhuma das minhas amigas tinham engravidado", disse ela sobre ser uma mãe jovem na indústria. "Mas eu estava trabalhando há tanto tempo que me pareceu um passo natural virar mãe. Eu sempre soube que ia ser mãe e que um dia isso se tornaria a minha prioridade número 1. Então, eu me sentia corajosa em alguns tópicos e com medo em outros, mas eu realmente me assustei quando engravidei. Eu pensava: 'Isso realmente está acontecendo. E se algo der errado?'".

Assim que o bebê nasceu, a experiência de Duff foi linda e chocante ao mesmo tempo. "Eu sinto que, após ele, eu perdi uma boa parte da minha personalidade por um ano e meio, mas não de um jeito negativo", disse ela. "Às vezes eu ficava triste com isso, mas você tem que se dedicar totalmente. Eu não lembro de largar ele pelos três primeiros meses de sua vida. Eu procurava as coisas na internet obsessivamente e levei muito a sério o fato de eu saber que aquilo ia ser trabalhoso. Eu sabia que é o papel mais importante no mundo, mas é diferente quando você está em casa sozinha com o bebê o tempo todo. Foi chocante, mas também foi a experiência mais feliz e linda. Às vezes podia ser bem estranho ter esses dois sentimentos tão conflitantes".