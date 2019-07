Entenda a síndrome que levou Cameron Boyce à morte

Os médicos chamam essa condição de SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy), morte inesperada súbita na epilepsia.

Segundo o New York Times, cerca de 70% das mortes ocorrem durante o sono e as pessoas muitas vezes são encontradas com o rosto virado para baixo. "Pode acontecer com qualquer um com epilepsia. Mesmo a primeira convulsão pode ser a última. Quanto mais incontroladas as convulsões, mas severas elas são, e ao ocorrerem durante o sono, maior o risco", disse o Dr. Orrin Devinsky, diretor do Centro de Epilepsia Abrangente da NYU Langone.

"Se isso acontece quando a pessoa está dormindo, e às vezes as convulsões fazem com que as pessoas virem o rosto para baixo, então é uma perfeita tempestade", disse ele, acrescentando que as convulsões também podem prejudicar o reflexo de excitação, que normalmente faz com que as pessoas lutem para respirar e se movimentar se o suprimento de ar estiver bloqueado.

O médico ainda revelou que se uma pessoa estiver ao lado do paciente e puder mudá-la de posição, chamá-la e conseguir despertá-la, isso pode "salvar sua vida".