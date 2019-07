Billie Eilish lança remix de Bad Guy, em parceria com Justin Bieber

Billie Eilish conquistou o sonho de toda belieber: fazer uma música – ou pelo menos um remix! – com Justin Bieber!

Nesta quinta-feira, 11, Billie foi às redes sociais e anunciou o remix da música Bad Guy, com participação especial de Bieber. Para a divulgação do resultado, ambos postaram uma foto da cantora, bem novinha, em seu antigo quarto com vários pôsteres do dono do hit Sorry.

"Bad Guy com Justin Bieber está disponível agora. Oh meu Deus, tudo é possível, cara", escreveu a jovem estrela no Instagram.