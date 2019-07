Miley Cyrus fala sobre seu relacionamento "complexo e moderno" com Liam Hemsworth

E Cyrus também revelou que gosta de ter voltado a ser mais ousada em suas canções. "No momento em que eu estou em minha vida, eu me sinto o mais poderosa que já fui. Eu gosto do jeito que me sinto quando sou mais sexual, mas eu não faço isso pelos homens", disse ela. "Eles não podem ter o prazer de achar que as decisões que eu tomo em minha carreira são para eles terem mais prazer. Eu não acho que um cara vai comprar o meu álbum porque ele me acha gostosa. Isso não me ajuda".

E antes de Miley começar a pensar em maternidade, ela está focada em ajudar o planeta.

"Nós fazemos com o planeta o que fazemos com as mulheres. Nós só pegamos tudo e esperamos que ele continue produzindo. Ele está exausto. Não consegue mais produzir", disse ela. "Nós estamos deixando o planeta péssimo e eu me recuso a dar ele assim para as minhas crianças. Até que eu saiba que os meus filhos poderão ver peixes na água, eu não vou trazer outra pessoa para lidar com isso".