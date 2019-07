Taylor Swift é a celebridade mais bem paga do mundo de 2019

Swift também teve a companhia de rostos familiares na lista, como seu amigo Ed Sheeran, que ficou em 5º lugar após ganhar US$110 milhões, e seu ex Calvin Harris, que conseguiu a 95ª posição com um total de US$38,5 milhões.

Outros artistas da lista incluíram Beyoncé (na 20ª posição com US$ 81 milhões), Rihanna (na 36ª posição com US$ 62 milhões), Ariana Grande (na 62ª posição com US$ 48 milhões) e Lady Gaga (na 90ª posição com US$ 39,5 milhões).

A Forbes também listou os ganhos estimados em 2019 de vários atletas - incluindo Cristiano Ronaldo e Aaron Rodgers - assim como os de várias estrelas de cinema como Chris Hemsworth, Bradley Cooper e Dwayne Johnson.

De acordo com a publicação, o ranking das estrelas foi baseado em seus ganhos estimados sem impostos, de 1º de junho de 2018 a 1º de junho de 2019, antes de deduzir as taxas para gerentes, advogados e agentes. A Forbes calculou esses números com base em dados de várias fontes, incluindo a ComScore e a Nielsen Music, e entrevistas com as celebridades.