Ed Sheeran lança duas músicas do novo álbum de parcerias

Ed Sheeran, que se casou em cerimônia secreta, acaba de divulgar duas músicas inéditas! As faixas fazem parte do novo álbum de Ed, que é composto por parcerias.

Chamado de No.6 Collaborations Project, o disco será lançado no dia 12 de julho. Nesta sexta-feira, 5, Ed liberou as canções Blow, com Bruno Mars e Chris Stapleton, e Best Part of Me, com Yebba.

Os dois singles ganharam vídeos com letras no canal oficial do cantor no YouTube.

"Eu tenho duas novas músicas sendo lançadas hoje com meus queridos amigos Bruno Mars e Chris Stapleton", escreveu ele no Instagram sobre Blow.