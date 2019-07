Katy Perry encarna a California Gurl em praia do Havaí

Esse tem sido um verão e tanto para Katy, que fez participação no mais novo clipe de Taylor Swift, You Need To Calm Down e revelou que fez as pazes de vez com a cantora.

As duas tinham uma briga antiga devido a uma polêmica com dançarinos de suas turnês. Rumores dizem que a música Bad Blood é sobre esse drama com Katy, e Swish Swish seria a resposta de Katy em forma de hit.

Em entrevista ao Capital Breakfast, Tay falou sobre a atual relação com Katy. "Ela e eu estamos bem por enquanto. Ela me mandou uma carta muito legal e um ramo de oliveira, tipo um ramo de oliveira de verdade, no início da minha turnê Reputation, há algum tempo. A partir desse momento, nós ficamos bem", disse ela.