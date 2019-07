Saiba quanto custou anel de compromisso que Ludmilla deu para namorada

E antes que muitos pensem que o namoro chegou ao fim porque ela não está usando o anel, a cantora esclareceu: "Gente, e olha só, quando vocês me virem sem o anel, é porque eu tenho tique. Eu não consigo ficar de anel. Ou seja, eu esqueço meus anéis em vários lugares. Sempre perco".

A dona do hit Hoje ainda revelou que não liga para as críticas e preconceitos a respeito de seu namoro. "Não vou ficar me importando com isso, fadigando com essas coisas. Tem tanto problema importante pra resolver pra ficar me preocupando come essas coisas. Eu simplesmente bloqueio".

Lud assumiu a relação com a dançarina no começo de junho e até revelou que tinha escrito uma canção para ela. "Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música Espelho, que está no meu novo DVD foi dedicada a ela", contou ela ao blog do Leo Dias.