Príncipe William revela como reagiria se um de seus filhos fosse gay

"É algo do qual fico nervoso – não porque eu esteja preocupado com eles serem gays ou algo do tipo – é mais pelo fato de estar preocupado com as pressões, como vocês sabem aqui, com o que eles vão enfrentar e o quanto a vida poderia ser ainda mais difícil", explicou o Príncipe.

De acordo com o The Telegraph, o marido de Kate Middleton disse que conversa muito com a esposa sobre como os filhos vão exercer os papeis reais no futuro.

"Eu apoito totalmente, vocês sabem, qualquer decisão que eles tomarem, mas isso me preocupa, do ponto de vista dos pais, quantas barreiras, você sabem, palavras de ódio, perseguição... essa é a parte que realmente me incomoda um pouco", acrescentou ele, que ainda falou que isso é "para todos nós tentarmos ajudar a corrigir" e "colocar isso no passado".