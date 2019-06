Kim Kardashian queria que "verdade" sobre Tristan e Jordyn tivesse ido ao ar antes

Kim Kardashian deu sua opinião sobre o escândalo de traição de Tristan Thompson e Jordyn Woods! Nesse domingo, 23, Kim escreveu no Twitter que queria que a "verdade" sobre todo o drama de Tristan e Jordyn tivesse sido transmitivo na TV antes.

Toda a confusão rolou quatro meses atrás, mas nesse final de semana os fãs puderam conferir a primeira reação de Khloé ao descobrir que foi traída pelo ex e pela BFF de Kylie Jenner.

"Apesar de ser tão desconfortável reviver isso tudo de novo, nós temos estado tão abertas com tudo em nossas vidas desde de dar à luz, casamentos, divórcios, as horas boas e ruins, e infelizmente essa é a verdade do que nós passamos e eu queria que tivesse sido transmitido antes", disse ela sobre o episódio de Keeping Up With The Kardashians.

Logo após o escândalo, Tristan e Jordyn responderam às notícias. O jogador da NBA chamou as manchetes de fake news e a modelo falou sobre o drama no Red Table Talk, de Jada Pinkett Smith. A jovem de 21 anos admitiu que estava na festa com Tristan e que eles se beijaram. Porém, ela insistiu que "não teve paixão". Ela também negou ter ficado com o atleta e disse que não fez uma dança no colo, nem dormiu com ele.