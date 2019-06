Rihanna se joga nos drinks durante entrevista com Seth Meyer

Rihanna, que acaba de lançar sua marca de luxo, mostrou que não brinca na hora de tomar bons drinks. Em entrevista a Seth Meyer, Rihanna ganhou várias bebidas em homenagem ao seus hits.

A gravação rolou em um bar e já começou com a cantora virando um shot e quase tomando um chope inteiro. Seth também preparou os drinks Under My Rum-Brella, Diamonds in the Rya e Bitch Better Have My Bunny.

"Agora é hora de um jogo dos drinks", disse o apresentador para a confusa RiRi. "Eu sinto que a gente acabou de beber. Isso é um jogo. Não há respostas certas e erradas", disse ela.

O quiz começou com Seth perguntando para Rihanna se ela sabia em que evento ela usou alguns looks icônicos. Caso ela errasse, teria que beber um shot. A estrela se deu bem, pois, lembrou de seu visual "Papa" no MET Gala de 2018.