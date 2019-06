"I love it when you call me Señorita / I wish I could pretend I didn't need ya", cantam os dois no refrão. "Ooh I should be running / Ooh you keep me coming for ya".

"Todo o videoclipe foi engraçado porque estávamos muito nervosos", revelou a dona do hit Havana, durante um bate-papo ao vivo com os fãs no YouTube. "Eu tive que beber muito vinho!".

Ambos estavam trabalhando no projeto secreto por 9 meses, mas a música só foi mesmo gravada em abril.

"Na verdade, já faz muito tempo. Nós realmente decidimos que era a hora certa há dois meses", completou Camila.