Pai de Sophie Turner se tornou fã dos Jonas Brothers

Durante o podcast, a atriz também falou sobre seu papel na série Game of Thrones, que acabou na oitava temporada no mês passado.

"A violência [de GOT] nunca me afetou porque eu acho que quando você está no set, você está muito ciente do que está acontecendo. Sempre é um dublê, você tem que ficar longe e você vê alguém apertando um saco de sangue falso. Parece que você está fingindo, parece quando você tem cinco anos e brinca com espadas de plástico", disse ela. "Mas com certeza as cenas que você tem que se colocar em um lugar emocional, como a cena do estupro e coisas de relacionamentos abusivos... me afetou a ponto de eu querer saber mais e falar mais sobre".

"Eu sou grata de ter aprendido essas coisas enquanto ainda sou jovem. Então, se algo fosse acontecer comigo ou com um amigo, eu sei que eu teria feito a minha pesquisa... sobre sobreviventes de abuso emocional e sexual", disse ela. "Algo acendeu em mim e me fez querer ajudar as pessoas que passaram por isso. Você não consegue fazer uma cena daquelas e não sentir uma conexão profunda com isso".

Sophie trabalha para a instituição de caridade Women for Women International, que ajuda mulheres marginalizadas que foram afetadas pela guerra, o que inclui vítimas de abuso sexual.

"Eu me dedico bastante em ajudar sobreviventes de abuso sexual. Ajudar elas a falar sobre isso e não transformar em um tabu", comentou a atriz. "Eu quero que as pessoas se sintam seguras o bastante para falar sobre isso sem se sentirem envergonhadas ou como se a culpa fosse delas".