Homem é esfaqueado no set do novo filme de Anne Hathaway

Um integrante da equipe dos bastidores do filme The Witches, que tem Anne Hathaway no elenco, foi esfaqueado no set do filme na noite desta quarta-feira, 19, durante um confronto com um colega de trabalho.

O incidente aconteceu nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, Hertfordshire, na Inglaterra. O homem foi levado ao hospital e o suspeito de ter atacado ele foi preso, segundo a polícia. Ainda não se sabe onde Hathaway estava no momento que tudo aconteceu, assim como também não foi confirmado se ela ou qualquer outro ator viu a cena.

Um representante da Warner Bros. confirmou para o jornal Hertfordshire Mercury que um "acidente com uma faca" aconteceu no set e que a polícia está decidindo o que vai ser feito.

"Um homem estava com um machucado no pescoço e foi levado ao hospital por uma ambulância. Um segundo homem foi preso com a suspeita de ter machucado com a intenção de matar. Acredita-se que os dois homens se conheciam. A polícia ainda está averiguando o que aconteceu", disse um representante da polícia.

"Eu ouvi a discussão, mas não consegui ouvir o que estavam dizendo. Eles estavam gritando", disse uma fonte para o The Sun. "Assim que eu sai do estúdio e virei a esquina, os seguranças vieram correndo com lanternas. Quando eu perguntei para o meu amigo o que estava acontecendo, ele disse que alguém foi esfaqueado no pescoço com um canivete".