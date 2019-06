Taylor Swift conta como sua briga com Katy Perry acabou

Taylor Swift disse que ela e Katy Perry são amigas novamente e que as duas "cresceram" após os anos que elas passaram brigadas.

Nos últimos anos, as duas cantoras pop brigaram por causa de dançarinos de turnê. A canção de 2015 de Swift, Bad Blood, falava sobre esse desentendimento e o hit de Perry que foi lançado em 2017, Swish Swish, serviu como uma resposta. No ano passado, elas decidiram deixar tudo para trás e, recentemente, se reconciliaram oficialmente. Inclusive, Katy faz uma participação no último clipe de Swift, You Need to Calm Down.

"O final do vídeo na verdade é bem emocionante", disse Swift para o programa de rádio Heart Breakfast With Jamie Theakston and Amanda Holden. "Katy Perry está nele e nós duas definitivamente estamos bem. Eu acho que ninguém sabia disso porque nós nos reconectamos por trás das câmeras e quisemos ter certeza de que estávamos bem antes de fazermos um anúncio oficial. Nós não só estamos bem, como somos amigas novamente. É muito legal revelar isso para o mundo de um jeito meio brega e divertido".