Taylor Swift está "muito mais leve" após fim da briga com Katy Perry

Taylor Swift mostrou oficialmente que a briga com Katy Perry chegou ao fim! No clipe de You Need To Calm Down, lançado nesta segunda-feira, 17, Taylor e Katy fazem as pazes e até se abraçam no vídeo.

As duas têm uma briga antiga, causada devido a uma polêmica com dançarinos de suas turnês. Rumores dizem que a música Bad Blood é sobre esse drama com Katy, e Swish Swish seria a resposta de Katy em forma de hit.

Além do vídeo, Swift também falou sobre a reconciliação com a cantora de Never Really Over em entrevista ao Capital Breakfast.