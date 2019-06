É oficial! Taylor Swift anunciou o nome do seu novo álbum: Lover. Nesta quinta-feira, 13, Taylor fez questão de compartilhar a novidade com os seus fãs no Instagram Live. Amamos!

O lançamento do disco, que possui 18 faixas, está marcado para 23 de agosto. Além disso, a cantora, que está em clima de paz com Katy Perry, ainda revelou o título do seu próximo single: You Need to Calm Down. Ela será lançada no primeiro minuto de sexta-feira, 14.

Um dia antes, Taylor fez um anúncio que deixou os swifties enlouquecidos nas redes sociais, dizendo que ela iria preencher todo mundo com "algumas coisas". O lançamento do single vem depois da divulgação do hit ME!, em parceria com Brendon Urie, do Panic! at the Disco. O álbum será o sétimo de estúdio da carreira da loira.