Como as jogadoras da Seleção Brasileira driblam o machismo

"O preconceito e a falta de oportunidade já me doeram ao longo do meu caminho. Doeu quando meninos não me deixaram jogar. Doeu quando treinadores me tiravam dos campeonatos porque eu era apenas uma menina. Doeu quando deixei minha família com 14 anos de idade para enfrentar três dias de viagem de ônibus com dinheiro contado no bolso e ir morar sozinha no Rio de Janeiro para jogar futebol profissional. Mas minha certeza de onde eu iria chegar nunca me deixou desistir", disse Marta, seis vezes melhor jogadora do mundo, durante um discurso no Women and Sport Trophy.

"Eu preciso lembrar que nem todas as meninas esforçadas e talentosas vão chegar onde eu cheguei. Muitas delas ficaram ou ficarão pelo caminho, porque vão enfrentar barreiras muito maior do que elas. É nosso compromisso que a igualdade de gênero em todas as áreas não seja mais um sonho e sim realidade".

Precisa falar mais?