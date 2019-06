BTS e Halsey fazem festa nos bastidores de show

O BTS, que deu um presente para a ARMY com o FESTA 2019, mostrou que se divertiu muito com Halsey nos bastidores de show, em Paris. Neste final de semana, Halsey postou vídeo no Instagram no qual aparece cantando e dançando Boy With Luv, single em parceria com o grupo de k-pop.

"Como se preparar para um show: @bts.bighitofficial", escreveu a cantora na legenda. Nas imagens, o grupo aparece com figurino branco e faz diversas gracinhas e dancinhas com a estrela. O vídeo já conta com mais de 2 milhões de visualizações.

De acordo com o público presente, Halsey disse no palco que "esses garotos são tão especiais, eles são como minha família", em francês.

A performance especial acontece como parte da turnê Love Youserself: Speak Yourself. Já Halsey concluiu sua série de shows no Estádio de Wembley no sábado à noite. "Quando a privação de sono te atinge", brincou ela no Instagram enquanto voava de Londres para Paris no final de semana.