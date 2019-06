Taís Araujo conhece Denzel Washington no tapete vermelho do AFI 2019

E a atriz brasileira não parou por aí! Além de bater o maior papo com Denzel, Taís também se reuniu com Viola Davis, protagonista de How To Get Away With Murder.

Através do Instagram, as duas postaram o momento do encontro com uma selfie. Segundo fontes do E! Online Brasil, assim que a brasileira pousou em Los Angeles, ela chamou Davis por DM e recebeu um convite para tomar um café da manhã em sua casa.

O encontro durou por volta de 1 hora e as duas falaram sobre todos os assuntos. Inclusive, Taís chegou até a oferecer hospedagem em sua casa quando Viola vier ao Brasil. Davis também afirmou que Araújo pode se sentir à vontade para visita-la. Já são muito BFFs, né?