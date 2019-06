Príncipe Harry e Meghan Markle não participam de jantar com Donald Trump

A Rainha usou um vestido Angela Kelly, enquanto Camila escolheu um vestido Bruce Oldfield.

O presidente Trump se sentou ao lado de Elizabeth durante o jantar. No total cerca de 170 pessoas se reuniram no evento. De acordo com alguns veículos, a refeição consistia em de filé de alabote no vapor, novo cordeiro de Windsor, torta de morango com creme de verbena de limão, frutas frescas e café com petit fours.

A monarca de 93 anos deu as boas-vindas a Trump com um discurso e falou sobre a relação de longo tempo entre os dois países. Ela disse que estava "muito feliz em receber" o presidente para o banquete no Palácio.

"Os presidentes americanos sempre nos lembram de nossa amizade próxima e de longa data entre o Reino Unido e os Estados Unidos e eu estou muito feliz que temos a oportunidade de demonstrar a imensa importãncia de nossos países estreitarem nosso relacionamento".