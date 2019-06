Lady Gaga quebra o silêncio sobre seu término com Christian Carino

Os tempos mudaram para Lady Gaga quando o assunto é coração.

Enquanto ela fazia uma apresentação no piano durante o seu show em Las Vegas, nesse domingo, 2, a Mother Monster comentou brevemente sobre o seu término com o ex-noivo, Christian Carino, após uma canção a lembrar de quando ela estava noiva.

"A última vez que eu cantei essa música, eu tinha um anel em meu dedo, então será diferente dessa vez", disse a vencedora do Oscar para a plateia antes de cantar Someone to Watch Over Me, segundo um fã. Enquanto isso, Carino estava em Utah com Johnny Depp curtindo o final de semana.

As especulações sobre o término do casal surgiram no começo do ano. No meio de fevereiro, o representante de Gaga confirmou que eles tinham terminado o romance de dois anos.