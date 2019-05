Decifrando as letras de She is Coming, novo EP de Miley Cyrus

Miley Cyrus, que questionou os Jonas Brothers sobre anel de castidade, colocou fim no mistério! Miley acaba de lançar seu novo EP, She is Coming!

O novo trabalho tem 6 faixas e começa com "Mother's Daughter", seguida de "Unholy", e sua música composta com Ghostface Killah, "D.R.E.A.M." A quarta faixa é "Cattitude", com participação de RuPaul, e a seguinte é "Party Up the Street", na qual Miley trabalhou com Swae Lee e Mike Will Made-it, e para finalizar temos "The Most".

Antes do lançamento, a cantora deu uma prévia das novas músicas. "Tenho trabalhado nesse EP desde o ano passado e começo desse ano. Eu já tenho o disco feito. Trabalhei com Andrew Wyatt do Miike Snow, e Mike WiLL, que eu trabalhei muitas vezes no passado", revelou ela em entrevista no Capital Breakfast with Roman Kemp.