Fã brasileiro faz tatuagem com Katy Perry

Katy Perry, que está noiva de Orlando Bloom, fez a alegria de um fã brasileiro nessa quarta-feira, 29! Matheus Rodrigues foi o sortudo que teve a oportunidade de fazer uma tatuagem com Katy, em Los Angeles, Estados Unidos!

O desenho é um coração partido com a frase "Miss you" (Sinto sua falta), que ao darem as mãos se completa. O momento rolou durante encontro com fãs para audição de sua nova música, Never Really Over.

Além de ganhar um matching tattoo com a estrela para sempre, Matheus ainda disse que bateu o maior papo com a diva. "Ficamos uma hora conversando sobre vários assuntos da vida, e realmente posso confirmar que ela é a pessoa mais fofa, carinhosa e atenciosa com os fãs, de uma maneira que nem consigo descrever. parece que o destino me reservou a melhor primeira tattoo da vida que eu poderia ter", escreveu ele no Instagram.