Whindersson Nunes chora ao mostrar música que escreveu para Gabriel Diniz

"Deus, se o Senhor está aqui me dá um sinal, me dá um toque. Eu estava botando no meu Spotify e dizendo assim 'Deus me mostra numa palavra, me mostra numa música alguma coisa que me ajude a tentar'. Que me ajude a entender porque que isso está acontecendo. Comigo não, com todo mundo sabe? É um tempo tão… Eu não consigo entender, sabe? Aí sentei e peguei meu violão e fiquei esperando alguém falar, o Universo, não sei, alguém".

Whindersson também lembrou de quando foi recebido pelo amigo em João Pessoa. "Espero que vocês me entendam também, porque desde que eu compus eu não consigo cantar sem me emocionar, porque eu lembro dos meus amigos. Um cara gente boa demais, sabe? Me deu uma moral quando fui para João Pessoa pela primeira vez. Sem nada em troca. Ele já era estourado. Eu só era um sonhador".

Assista ao vídeo abaixo: