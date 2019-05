Taylor Swift reage da melhor forma após considerar pergunta sexista

Atualmente a cantora está focada na divulgação de seu novo álbum.

No final de abril, Taylor começou sua nova era ao lançar a música ME!, junto com o vocalista do Panic! at the Disco, Brendon Urie. O hit, que foi parar no topo das paradas do iTunes, foi a primeira música do sétimo álbum de Swift a ser lançada.

Recentemente, a loira revelou que o título do novo álbum e do segundo single estão revelados em um lugar no vídeo. Desde então, Swifties pensaram em várias teorias, como Lover, Kaleidoscope e Rainbow.