"Cheguei pra falar com ele, que eu não me sentia bem pra ser padrinho. Eu falei que não daria pra ser padrinho do casamento dele e ele me bloqueou. Não fiz nada, não falei nada. Gente, estou tranquilaço. Eu estava bloqueado, mas a gente conversou", explicou Whindersson. "Não fui ao casamento do cara. Nem tinha como conversar algo como: 'posso ir sem ser padrinho, porque não estou me sentindo confortável?'. Poderia ter sido essa, mas me bloqueou e não pude falar. Mas ele me desbloqueou, e a gente conversou e por mim sempre esteve tudo bem".

Segundo o youtuber, ele foi pego de surpresa pelas notícias da briga. "Do nada, de manhã, a televisão dizendo que não sei quem não aguenta mais ser o número um. ‘Deve ser difícil não ser mais o número um'. Eu estava bloqueado no Whatsapp, não podia falar com o cara", explicou ele. "Nos comentários, o pessoal perguntando por que hoje, por que eu estava estragando o momento deles. Eu não fiz nada. Eu estou em Fortaleza, trabalhando. Só recebi um monte de notícia que estavam falando de mim na televisão".

No fim, Nunes afirmou que eles fizeram as pazes: "Ele falou comigo, pediu desculpas, foi super humilde. Acho que agora ele tomou um choque de realidade. Eu era amigo dele, sim, mas eu dou aquilo que a pessoa parece que merece receber. Se estou tentando ajudar e a pessoa não me quer por perto, acha que quero mandar nela, eu me afasto".