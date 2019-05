Jade Seba dá à luz Zion, seu primeiro filho com Bruno Guedes

View this post on Instagram

Prazer eu sou o Zion. Ainda não tenho explicação. DEUS É PERFEITO e toda honra e glória eh Dele! Foi tudo tão rápido que a ficha ainda não caiu, meu amor @brunoguedes mais parceiro impossível. Agora nosso pacotinho ta nos nossos braços e não largamos mais. Minha equipe é tão maravilhosa que em poucas horas fizemos um parto normal LINDO. Do jeito que eu imaginava, inclusive na mesma sala que visitei na @grupo.perinatal aquele dia. Ter segurança nessas horas não tem preço, @dravivianemonteiro você foi meu grande presente e me faltam palavras pra agradecer a Deus pela sua vida, você não é gente, é anjo! Obrigada @dradaniellenegri e @eduardoraia vcs fizeram toda a diferença. Amanhã volto pra compartilhar mais com vocês, vamos aproveitar nossos momentos com esse gorduxo gostoso. MUITO obrigada a todas as msgs, vcs são especiais. 💖 ph @danielajustusfotografia (the best)