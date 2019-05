Após rumores de briga, Whindersson Nunes e Carlinhos Maia discutem pelo Twitter

Após isso, Carlinhos resolveu se pronunciar sobre o assunto no Twitter ao publicar: "Olha só que coisa doida! Logo eu que falo tanto para as pessoas seguirem e resolverem suas coisas internamente, me deixei levar pela ÚLTIMA VEZ por fofocas e intrigas, trazendo a discórdia entre os meus! Me sentir pequeno diante de tudo que eu prego". "Me sentir um bobo em da audiência para algo tão inútil e que não muda nem acrescenta nada na vida das pessoas que me seguem", adicionou ele.

"Quero pedir MILHÕES DE DESCULPAS a quem me segue e ao LUCAS, que não merece me ver falando sobre coisas assim no nosso momento de AMOR! Quero pedir desculpa a todos que magoei, mesmo que não me peçam pelas marcas que me causaram!", continuou o influencer. "Mas isso serviu pra um coisa: entender que a felicidade realmente incomoda. Entender que algo tão pequeno, perto do que é meu trabalho e de Whinderson, fermenta polêmicas para pessoas que a vida é apenas aplaudir brigas".