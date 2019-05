Mischa Barton revela fim alternativo para Marissa Cooper em The O.C.

O desejo de Mischa com o novo projeto é que as pessoas parem de associá-la com sua personagem em The O.C.. "As pessoas parecem sempre me associar com uma única coisa, e eu achei que seria uma boa oportunidade para elas me conhecerem de verdade".

Como muitos podem lembrar, na série que foi ao ar de 2003 a 2006, Marissa Cooper morre nos braços de Ryan (Benjamin McKenzie) após um acidente de carro. De acordo com sua entrevista para Times, a estrela tomou a decisão de sair da série. "Tinha muito o que queria fazer e realizar na minha carreira. Eu senti como se as coisas dependessem muito de mim, e eu não tinha tempo de fazer nenhuma das outras coisas que estavam me oferecendo".

Barton disse que se sua personagem não tivesse tido um fim fatal, ela aceitaria retornar para a série em uma temporada posterior. "Eu lutei com unhas e dentes para que isso acontecesse, porque eu não acho que essa seja Marissa Cooper. Eu só não acho que partir no pôr do sol foi o adeus apropriado".