Sophie Turner e Joe Jonas terminaram por um dia antes do casamento

Sophie Turner, que presenteou fãs com melhor foto do final de Game of Thrones, fez revelação sobre a relação com Joe Jonas. Em entrevista ao The Sunday Times, Sophie contou que ela e Joe terminaram por um dia antes do casamento!

"Foi o pior dia de nossas vidas. Por um segundo nós dois perdemos a confiança. Então, 24 horas depois nós dois falamos, 'deixa para lá'", contou a atriz.

Na conversa, a estrela também revelou que Joe a salvou em uma época obscura de sua vida.

"Eu estava passando por essa fase de estar muito doente mentalmente. Ele disse, 'Não posso estar com você até que você se ame, não posso ver você me amando mais do que a si mesma'. Isso foi algo importante, ele fazer isso. Acho que ele meio que salvou minha vida, de uma forma", disse ela.