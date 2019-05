Natalie Portman critica Moby por falar que teve um caso com ela em um livro

ATUALIZAÇÃO: Moby falou sobre a resposta de Natalie Portman sobre o romance.

Junto com uma foto dele sem camisa e com seu braço em volta de Portman, ele escreveu: "Eu recentemente li uma fofoca na qual Natalie Portman disse que nós nunca namoramos. Isso me confundiu, já que nós namoramos. E após nós namorarmos por um tempo em 1999, nós ficamos amigos por um bom tempo".

"Eu gosto de Natalie e eu respeito a sua inteligência e seu ativismo. Mas, para ser honesto, eu não sei porque ela ia desmentir a verdade sobre nosso breve envolvimento", Moby continuou. "A história no meu livro Then It Fell Apart é verdadeira, com evidências de fotos e etc.".

Ele concluiu a mensagem dizendo: "PS: Eu respeito totalmente o fato de Natalie se arrepender de namorar comigo (para ser justo, eu também me arrependeria de me namorar), mas isso não altera o fato de que nós tivemos um pequeno romance".

Natalie Portman está esclarecendo os rumores de que namorou o cantor Moby.

No livro autobiográfico do cantor, ele disse que teve um romance rápido com a estrela após eles se conhecerem nos bastidores do show dele. "Eu era um careca que bebia por compulsão e Natalie Portman uma linda estrela de filmes. Mas ela estava no meu camarim, flertando comigo", descreveu ele no livro It Felt Apart.

Ele continua dizendo que a relação deles terminou após Portman revelar que estava saindo com outro cara, o que ele descreveu como um momento de alívio. "Eu achei que eu ia ter que contar para ela que eu tinha muito pânico de estar em um relacionamento, mas uma noite no telefone ela me informou que conheceu outra pessoa. Eu estava aliviado de não ter que contar para ela como eu era perturbado".

Porém, a estrela de V de Vingança disse que a história de Moby tem "erros e invenções".