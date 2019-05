Emilia Clarke estava convencida de que Beyoncé ia odiar ela após fim de Game of Thrones

Para quem não assistiu o último episódio (cuidado com os spoilers), a jornada de Daenerys termina quando ela é morta por Jon Snow (interpretado por Kit Harington). Isso veio após a Mãe dos Dragões destruir King's Landing - deixando muitos inocentes mortos - e anunciou os seus planos para libertar o resto do mundo.

Apesar da evolução do personagem de Clarke ter pego muita gente de surpresa, talvez ninguém ficou mais surpresa do que a própria atriz. Ela disse para o The New Yorker que esperava que as coisas "ficassem bem tensas" nessa temporada, mas que "não via isso acontecendo".

"Durante o show, têm esses momentos gloriosos nos quais Daenerys assume um papel bem grande em uma batalha ou em uma decisão. Têm esses momentos maravilhosos nos quais ela toma o controle, e é bem libertador e lindo", ela explicou. "Ela liberta as pessoas, mata os malvados e isso é bom. E, eu tenho que admitir, eu sentava várias vezes naquele trono pensando: 'Quanto vai demorar?'. Todo mundo dizendo: 'Ela não é incrível? Ela é a nossa salvadora, Mhysa'. Foi lindo e maravilhoso, mas eu ficava olhando de cima enquanto todo mundo ficava com uma história mais humana - por quererem um mundo melhor. Eles fazem coisas ruins, más, bestas, brilhantes. Eles se apaixonam, se decepcionam. Daenerys sempre esteve nessa jornada prometida para a salvação e ela sempre esteve a salvo no topo da montanha".

"Eu não queria ver isso porque eu gostava muito da Daenerys", concluiu a atriz.

E apesar de Beyoncé ainda não ter falado sobre o fim da série, Clarke sabe que o último episódio não tem como satisfazer todo mundo.

"O show, de uma certa forma, divide bastante: 'Qual lado você está?'", disse ela. "Se você agradar todo mundo, então provavelmente foi um fim bem morno. Mas para mim esse é o único jeito que a série poderia terminar".