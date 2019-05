Meghan Markle e Príncipe Harry mostram fotos inéditas do casamento

Meghan Markle e príncipe Harry comemoraram o primeiro ano de casamento com um presente aos fãs! Neste domingo, 19, Meghan e Harry compartilharam fotos inéditas da cerimônia real.

Há exatamente um ano o Duque e a Duquesa de Sussex disseram "sim" no Castelo de Windsor. As 14 imagens foram apresentadas em forma de slide com um coral cantando ao fundo This Little Light of Mine.

Além do casal, outros entes queridos do casal também aparecem nas fotos como Doria Ragland, mãe de Meghan, e Príncipe Wiliam, que surge a caminho do casório com Harry.