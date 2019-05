Como o BTS foi formado

Porém, felizmente os garotos do BTS não tiveram tantas restrições. Eles podiam namorar, mas não faziam isso por não ter tempo. "Nós não conseguimos nem dormir, imagina namorar" disse J-Hope em uma entrevista para o site Naver.

Inclusive, a química funcionou tão bem entre eles que os integrantes ainda moram juntos, mesmo isso não sendo mais obrigatório. "Morarmos juntos foi nossa própria decisão. Quando tem pequenos conflitos ou discussões no grupo, na manhã seguinte nós nos veremos e você não pode fazer nada além de sorrir. Nós não nos sentimentos desconfortáveis e nem temos nenhuma reclamação, então decidimos continuar morando no dormitório. No final do dia, quando voltamos ao dormitório com os outros membros, isso me dá força, eu não me sinto sozinho", disse Jin para o mesmo veículo.

O lançamento oficial do grupo aconteceu em no dia 11 de junho de 2013, com o single álbum 2 COOL 4 SKOOL, e o que veio em seguinte você já sabe: dominação mundial.

Vale dizer que BTS também se destaca por compor as suas próprias músicas e por ser um grupo que nunca mudou seus integrantes desde a estreia deles, algo que é bem raro na Coréia do Sul. Era pra ser, né?