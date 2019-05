Saulo Poncio nega rumores de que tenha traído Gabi Brandt

Saulo Poncio, que deu uma Mercedes de aniversário para a esposa Gabi Brandt, negou alegações de traição. Nesse domingo, 12, Saulo se pronunciou através do Stories.

O cantor do Um44k foi criticado após postar clique em suposto clima de intimidade com fã. "Ah, e em consideração a quem gosta da gente. Quem já me conheceu pessoalmente sabe que eu trato minhas fãs com muito carinho! Todo final de semana posto foto/vídeo no Story, sempre que alguém tá sem bateria ou algo do tipo".

"Minha responsabilidade é fazer meu trabalho e tratar minhas fãs da melhor forma, mas infelizmente não controlo as mentiras e histórias que as pessoas más inventam, tentando arrumar qualquer 'prova' que no final das contas não provam absolutamente nada. Só cuidado ao tomarem como verdade qualquer coisa que leem na internet. Existem vidas e famílias por trás disso aqui", contou ele.