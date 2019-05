Saiba como foi a festa pós-Met Gala 2019 cheia de famosos de Kim Kardashian

Ninguém sabe fazer uma festa igual Kim Kardashian!

Algumas horas após o evento com as maiores estrelas de Hollywood, o Met Gala 2019, a estrela de Keeping Up With the Kardashians decidiu dar uma festa no Up&Down, em Nova York.

Entre os convidados estavam Kanye West, Gigi Hadid, Michael B. Jordan, Hailey Bieber e Tracee Ellis Ross. Todos dançaram a noite toda enquanto podiam aproveitar comidas do McDonald's e vários coquetéis.

"O lugar estava lotado! Foi uma ótima festa e todo mundo estava se divertindo", disse uma fonte para o E! News. "A parte de cima com a cabine do DJ era onde Kim, Kanye, Kylie Jenner, Travis Scott e Kendall Jenner ficaram a maioria do tempo".

De acordo com uma fonte, as irmãs Hadid curtiram uma parte da noite ao lado de Kim, assim como também dançaram com Serena Williams na pista de dança.