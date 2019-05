Os looks dos famosos no after party do Met Gala 2019

Nessa segunda-feira, 06, os famosos fizeram o tapete vermelho do Met Gala 2019 um dos mais comentados dos últimos anos! No entanto, eles não capricharam apenas para o evento em si, mas também para o after party! Kim Kardashian, por exemplo, não arrasou apenas com seu look assinado por Mugler, mas também no after party. Ela estava tão incrível, que a gente nem sabe o que dizer...

Mas calma, porque não foi só nossa rainha que chamou a atenção, não. Confira abaixo alguns dos looks que passaram pelo after party do Met Gala 2019, em Nova York: