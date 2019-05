Harry Styles usa look transparente para o Met Gala 2019

Harry Styles chegou no Met Gala 2019!

A estrela de 25 anos do One Direction foi no evento pela primeira vez, desfilando no tapete rosa com um look da Gucci que é todo transparente.

Apesar da roupa não ser tão colorida, ele escolheu algo mais ousado e chique. A camisa transparente tem vários babados e rendas, e é possível ver todas as tatuagens do cantor através dela. A calça tinha o corte bem retinho e o sapato com salto combinava com o look. Como acessórios, ele usou anéis, um brinco de pérola e pintou as unhas.