Os looks de Lady Gaga no Met Gala 2019

Ninguém faz igual a Lady Gaga!

Os amantes da moda já estavam prevendo que a cantora iria dar o seu toque pessoal no tema "Camp: Notes on Fashion". O vestido rosa chocante roubou os holofotes, já que a cauda enorme dele precisou ser carregada por pelo menos três homens. A cantora também trouxe um carrinho de mão rosa, escrito "Haus of Gaga", que continha várias malas transparentes com bebidas, um telefone dos anos 90 e o que parece ser o chapéu dela da era Joanne. Para completar o look, Gaga estava com um laço rosa em sua cabeça e cílios postiços dourados enormes.

Porém, quando ela e Brandon Maxwell andaram pelo tapete rosa novamente, eles começaram a fazer uma performance. O desfile dela contou com vários homens de terno com guarda-chuvas pretos que a ajudaram a tirar o look, revelando outro vestido preto assimétrico por baixo.