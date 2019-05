Os looks mais ousados da história do MET Gala

Todo ano, o tapete vermelho mais esperado do mundo da moda é o Met Gala! No Metropolitan Museum of Art, em Nova York, Anna Wintour reúne os maiores nomes da indústria fashion, da música, do cinema e da atualidade para arrecadar fundos para o departamento de moda do museu. Porém, a grande graça deste evento é sempre o tema, que faz com que os seletos convidados se esforcem e escolham os mais variados lookinhos, sempre fashionistas, e até considerados diferentões por alguns...

Aproveitando que o Tapete Vermelho do MET Gala 2019 acontece na próxima segunda-feira, 06, às 18h, no canal E!, decidimos relembrar alguns dos looks mais icônicos que já passaram pelo red carpet! CONFIRA: