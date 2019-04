A história por trás da adoção do novo gatinho de Taylor Swift

Taylor Swift apresentou seu novo gatinho para seus fãs na última semana!

A ganhadora do Grammy lançou o clipe da música ME! na última sexta-feira, 26, que conta com a participação do novo bichinho, chamado Benjamin Button.

No vídeo, há uma cena na qual o vocalista do Panic! at the Disco, Brendon Urie, tenta ganhar o perdão de Taylor depois de uma briga. Após aparecer com flores e um anel, ele finalmente consegue conquistar ela novamente com o gatinho. Swift confirmou que adotou Benjamin através de um post no Instagram.

Taylor não tinha planos de adotar o felino - afinal, ela já é mãe das gatinhas Olivia e Meredith - mas tudo mudou quando ela conheceu ele no set e se apaixonou.

E parece que a cena com os dois foi bem importante também.

"Eu queria que ela simbolizasse que: se você gosta de alguém, não faça o que você acha que as pessoas gostam", disse ela para o programa The Hit Network's Carrie and Tommy. "Não faça o que te falaram. Não dê para uma garota o que você acha que ela ia gostar porque você acha que garotas gostam dessas coisas. Conheça alguém de verdade e isso será mais interessante".