Carlinhos Maia e Lucas Guimarães: a prova que eles são o casal do momento

Meu Deus eu não sei nem por onde começar a falar desse AMOR, você me pegou aqui de surpresa e to aqui tremendo, to chorando, to nervoso. EU TE AMO como nunca amei ninguém em toda a minha vida, por esse amor eu confesso que lutei com todas as minhas forças só pra ter você ao meu lado, e não tínhamos dinheiro, nem fama, nem nada disso, éramos muito sonhadores e tudo era muito distante da gente, lembra? Foi amor à primeira vista, foi DEUS, na praça eu voltando do Colégio e você sentado me esperando todos os dias, eu só ia pra te ver passar tornou-se meu motivo diário pra ir ao Colégio rs, não queria saber mais de nada kkkkk. Nossos trabalhos, nossas correrias, quantas coisas fizemos juntos, só pra se dá bem na vida, quanta luta, quantas coisas passamos juntos e um sempre dando força ao outro em todos os momentos. Dois sonhadores que hoje se tornaram REALIZADORES! E você sempre tirando o melhor de mim, sempre persistente, firme, forte, LUCASSSS não desista vamos vencer não nascemos pra perder, mesmo muitas vezes quando chegava desanimado que nada parecia dá certo, você sempre alí. Quando um projeto não dava certo você logo pensava em outro, sempre visionário, olhe Lucas eu dou as ideias e você executa aí viu, se vire rsrs. O único Homem que fez meu coração bater tão forte que durante todos esses anos nunca tive olhos pra ninguém. Somente pra você! Eu te amo e esse amor é além da vida, nós acreditamos meu Pretooooooo! Obrigado meu Deussss, só desça aqui do céu rapidinho pra mim lhe dá um abraço bem forte e lhe agradecer por nunca ter nos abandonado. E outra amigos tá vendo esse Durão aí @carlinhosmaiaof não tem nada disso viu, romântico ao extremo, ele se desmancha todo, ama fazer surpresas mais odeia as minhas kkkkkk, ele ama é surpreender, só uma casca aí viu, dentro mora um coração tão mole 😍😍 Ah e querem saber? Eu já estava doido pra dizer e gritar pros quatros cantos do MUNDO que sem ele eu não sei viver e que sem ele eu sou só metade. Vem 10 anos, 20 anos, 30 anos ao seu lado, porque o nosso amor é PURO, VERDADEIRO e ETERNO. Meu primeiro e único AMOR da minha vida ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ O AMOR SEMPRE VENCE. 🙏😉